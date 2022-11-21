مباحثات رسمية بين السوداني وملك الأردن تتناول عدداً من الملفات المشتركة

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل العاصمة الأردنية عمّان، في زيارة رسمية، وجرت مراسم استقبال رسمية من قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين".وأضاف البيان، ان "رئيس مجلس الوزراء وملك الأردن يجريان مباحثات رسمية، في وقت لاحق هذا اليوم، تتناول عدداً من الملفات المشتركة".