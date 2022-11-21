البرلمان يرفع جلسته إلى الغد لمناقشة "حفظ السيادة"

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "المجلس رفع جلسته الاعتيادية الى يوم غد".وبحسب وثيقة نشرتها الدائرة، فإن جلسة الغد ستكون مغلقة، ويتضمن جدول أعمالها فقرة واحدة "مناقشة موضوع حفظ سيادة العراق".