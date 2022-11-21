العراق وبريطانيا يبحثان ملف مخيم الهول ومكافحة الارهاب

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الإثنين ، السفير البريطاني في بغداد، السيد مارك برايسون ريتشاردسون، وشهد اللقاء، استعراض آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وبحث سبل تمتين العلاقات بين العراق والمملكة المتحدة".وأضاف: "كما بحث الأعرجي مع السفير البريطاني، ملف مخيم الهول السوري وأهمية تعاون المجتمع الدولي، لإنهاء هذا الملف، فضلا عن بحث استمرار دعم التحالف الدولي للعراق في محاربة الإرهاب والاستفادة من المعلومات والدعم الجوي في هذا المجال".وأشار المكتب الى ان "السفير البريطاني أكد دعم المملكة المتحدة للعراق وحكومة السوداني، مبدياً استعداد بلاده للتعاون التام والشامل".