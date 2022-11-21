ائتلاف الوطنية يدين الاعتداءات المتكررة على مدن العراق

وقال الائتلاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "يدين ائتلاف الوطنية وبأشد العبارات الاعتداءات المتكررة على مدن العراق واخرها يوم امس في اقليم كردستان".وأضاف ان "تكرار هذه الاعتداءات التي يقابلها للاسف مواقف رسمية خجولة ومتواضعة، مؤشر خطير عن حجم التدخلات الخارجية السافرة في الشأن العراقي الداخلي".ودعا ائتلاف الوطنية الحكومة العراقية الى "اتخاذ اجراءات حقيقية وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات والتمادي على سيادة العراق وامنه واستقراره وبالمقابل فأن الائتلاف يرفض رفضاً قاطعاً استخدام الاراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار او ساحة لتصفية الحسابات".