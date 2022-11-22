جرس البرلمان يقرع ايذاناً ببدء جلسته المغلقة

وقال مراسل السومرية داخل مجلس النواب، إن "جرس البرلمان قرع الآن لدعوة النواب إلى دخول قاعة المجلس، وذلك لعقد الجلسة البرلمانية المغلقة".ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم، فقرة واحدة وهي مناقشة الاعتداءات التركية – الايرانية على شمال العراق تحت عنوان "حفظ سيادة العراق".