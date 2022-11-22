مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة".وقبل قليل، قُرع جرس مجلس النواب، إيذاناً ببدء الجلسة لهذا اليوم والتي تضمنت فقرة "حفظ سيادة العراق".وقال مراسل السومرية داخل مجلس النواب، إن "جرس البرلمان قرع الآن لدعوة النواب إلى دخول قاعة المجلس، وذلك لعقد الجلسة البرلمانية المغلقة".ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم، فقرة واحد وهي مناقشة الاعتداءات التركية – الايرانية على شمال العراق تحت عنوان "حفظ سيادة العراق".