بينها الانتخابات المبكرة.. علاوي وبلاسخارت يبحثان جملة ملفات مهمة

وذكر المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي استقبل في مكتبه في بغداد جينين بلاسخارت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء الحديث عن جملةً من الملفات على الساحة المحلية وفي مقدمتها الانتخابات المبكرة اذ اكد علاوي على ضرورة تهيئة الاجواء المناسبة من الان لغرض اجراء انتخاباتٍ نزيهةٍ في الموعد الذي حددته حكومة محمد شياع السوداني"، مؤكداً ان "ذلك يجري من خلال تغيير قانوني الاحزاب والانتخابات وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات".وبحسب البيان، "بحث اللقاء الخلافات بين المركز والاقليم"، فيما دعا علاوي الى "حل هذه الخلافات من خلال تشكيل لجنة من الحكماء"، مشيرا الى "النقاشات التي جرت مؤخراً مع مسعود بارزاني بهذا الصدد خصوصاً وان للسيد مسعود بارزاني دوراً محورياً مهماً في العراق".وأشار البيان الى ان "اللقاء بحث ايضاً الاعتداءات المتكررة على مناطق اقليم كردستان العراق"، فيما شدد علاوي على "ضرورة وضع حدٍ لهذه الاعتداءات والتدخلات السافرة التي تمس سيادة العراق داعياً الى اتخاذ اجراءات ومواقف حقيقية وجدية ازاء هذه الأفعال".