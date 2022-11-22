بدء جلسة مجلس النواب المغلقة

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي افتتح أعمال الجلسة رقم (13) للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الاولى الفصل التشريعي الثاني".وقبل قليل، قُرع جرس مجلس النواب، إيذاناً ببدء الجلسة لهذا اليوم والتي تضمنت فقرة مناقشة "حفظ سيادة العراق".