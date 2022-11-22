مجلس النواب يرفع جلسته

وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان مجلس النواب رفع جلسته التي ترأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي".وكانت الجلسة رقم (13) للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الاولى الفصل التشريعي الثاني والتي خصصت لمناقشة القصف الإيراني على إقليم كردستان شمالي العراق".