السوداني يعلن انطلاق أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية

وقال السوداني في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: "على بركة الله نطلق، اليوم، أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية".



وأضاف، أن الحملة انطلقت "التزامًا وتطبيقًا لبرنامجنا الحكومي، الذي يركّز على معالجة الفقر كأحد أهمّ الأولويات".

من جانبه، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "التزاماً بما جاء في أولويات البرنامج الحكومي بدعم الفئات الهشة والفقيرة من المجتمع، وللتخفيف من معاناتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم، انطلقت اليوم الأحد، بتوجيه وإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكبر حملة للبحث الاجتماعي الميداني بمشاركة (٢٠٠٠) باحث من هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، تستهدف 1746086 أسرة تقدمت للشمول بمبلغ الإعانة الاجتماعية عبر النافذة الإلكترونية".وأضاف: "ويأتي انطلاق حملة البحث بالتوازي مع استكمال إدخال بيانات أكثر من مليون و(٥٠٠) ألف أسرة مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية في نظام زيادة مفردات الحصة التموينية التي أقرّها مجلس الوزراء والاستلام سيكون بدءاً من هذا الشهر".وأشار البيان الى، أن " ما تقدم يمثل التزاماً من الحكومة بالحدّ من الفقر ومعالجة آثار الأزمات الاقتصادية".