السفير الصيني: هناك مبادرة لإنشاء مدارس في جميع المحافظات العراقية

السومرية نيوز – سياسة



أكد السفير الصيني في العراق، تسوي وي، اليوم الاحد، أن بلده مصر على مساعدة العراق لاسيما في المجال الصناعي، فيما أشار الى وجود مبادرة لأنشاء مدارس في جميع المحافظات العراقية.

وقال وي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إن "من أبرز مخرجات القمة العربية الصينية يتمثل بالاتفاق على تأسيس المستقبل المشترك".





وأشار السفير الصيني لدى العراق، أن "هناك أكثر من ستة الاف محطة كهربائية تم تشغيلها من قبل الشركات الصينية، وتساهم في توليد الطاقة الكهربائية". وأضاف، أن "كل النتائج الإيجابية بالتأكيد سيكون لها أثرها على العراق"، لافتا الى أن "الجانب الصيني مصر على مساعدة الجانب العراقي خاصة في المجال الصناعي".وأشار السفير الصيني لدى العراق، أن "هناك أكثر من ستة الاف محطة كهربائية تم تشغيلها من قبل الشركات الصينية، وتساهم في توليد الطاقة الكهربائية".

وبين تسوي وي، ان "هناك مبادرة لأنشاء المدارس في جميع المحافظات وهي بمستويات مختلفة من الإنجاز وتسير بشكل سلسل وهو يعد من المشاريع الضخمة الذي يتضمن الكثير من الاعمال".







