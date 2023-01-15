دولة القانون ينتقد مفوضية الانتخابات ويؤكد: هدفنا التغيير الشامل

وقال العطواني في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "نراقب عن كثب ما تقوم به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي لم يتبق من عمرها الا اشهر معدودة، من تعيينات وتنقلات استباقية في محاولة مستغربة لمعالجة ما خلفته من أداء غير مقبول في الانتخابات المبكرة الأخيرة والتي أدخلت البلاد في ازمة خطيرة".وأضاف: "إذ نرفض هذه الاعمال غير المقبولة كونها إجراءات ترقيعية نؤكد ان هدفنا هو التغيير الشامل عبر مراجعة قانون المفوضية وبشكل كامل وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات المقرر نهاية هذا العام، بما يضمن أداء متوازن ويحقق نتائج انتخابية تلبي طموح الشعب وتطلعاته وتحقق استقرار البلد".