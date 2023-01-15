البرلمان يقرر انهاء عضوية النائب ليث الدليمي

قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، انهاء عضوية النائب ليث الدليمي.

وجاء في وثيقة وردت لـ السومرية نيوز مذيلة بتوقيع الحلبوسي، انه "استنادا الى المادة (12 /ثانيا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018:-

انهاء عضوية (ليث مصطفى الدليمي) في 15/1/2023 بناءً على طلبه".