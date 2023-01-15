العزم يوجه طلباً لرئيس الجمهورية بعد استبعاد الدليمي من البرلمان

وذكر بيان للتحالف ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يطالب رئيس الجمهورية بالاستفسار من المحكمة الاتحادية العليا للاستيضاح حول مدى قانونية الاستقالة المنسوبة إلى الدليمي وكل استقالة على شاكلتها يتم اعتمادها مستقبلاً؛ للتأكد من صحة إجراء رئيس البرلمان وما يترتب عليه من آثار قانونية".أدناه البيان: