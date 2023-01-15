رشيد والسوداني يؤكدان ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة

وقال بيان رسمي، "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وتم خلال اللقاء بحث التطورات العامة على الصعيد الوطني وأهمية المضي في تنفيذ البرنامج الوزاري للحكومة، وخصوصاً ما يتصل بشكل مباشر بمتطلبات واحتياجات المواطنين وبما يحقق تقديم أفضل الخدمات لهم".

وتم التأكيد بحسب البيان على "ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة"، وأشار رئيس الجمهورية إلى "استعداده للموافقة عليها فور ورودها وذلك للبدء بتنفيذ الخطوات العملية اللازمة لتطوير الواقع الخدمي".ولفت البيان الى أن "رئيس الوزراء أطْلع رئيس الجمهورية، على نتائج زيارته إلى ألمانيا ولقاءاته مع كبار المسؤولين هناك، كذلك أطر التعاون والمشاريع الاستثمارية مع الجانب الأوروبي في مختلف القطاعات وبالخصوص في مجال الكهرباء واستثمار الغاز والطاقة والمشاريع الأخرى المتعلقة بتطوير البنى التحتية".كما بحث اللقاء "المشاركة المرتقبة لرئيس الجمهورية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ومساعي العراق لتعزيز علاقاته مع أصدقائه من أجل النهوض بالبلد ودعم الاستثمار والقطاع الخاص عبر سَن التشريعات الضرورية والتسهيلات المطلوبة التي تيسّر مشاركة الشركات العالمية في عملية البناء والإعمار والاستفادة من الشراكات الاستثمارية من أجل الارتقاء بالأوضاع الخدمية والمعيشية".