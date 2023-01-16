الخارجيّة: خليجي 25 مدخل لتعزيز العلاقات الثنائيَّة بين العراق ودول الخليج

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "معهد الخدمة الخارجيَّة في وزارة الخارجيَّة أقام ندوة حواريَّة، في مقر الوزارة في بغداد تحت عنوان " السياسة الخارجيَّة والدبلوماسيَّة الرياضيَّة، الرياضة رسالة سلام ومودة بين الشعوب"، بحضور كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجيَّة بمجلس النواب العراقيّ، ونائبه، ورئيس لجنة الشباب والرياضة، وسفراء ورؤساء بعثات دول مجلس التعاون الخليجيّ واليمن، فضلًا عن مُشارَكة نخبة من أساتذة الجامعات العراقيَّة.وأضافت، أن "خلال الندوة جرى التأكيَّد على أنَّ تنظيم بطولة خليجي 25 في البصرة يُعَدُّ مدخلًا لتعزيز العلاقات الثنائيَّة بين العراق ودول الخليج العربيّ، كما تشكّل عاملاً إضافياً آخر يساهم في تعزيز مكانة العراق السياسيَّة في الفضائيين، العربيّ والإقليميّ، وكذا الدوليّ، وتوفّر له آفاقاً أوسع".وأشار البيان الى، أن " الندوة جاءت بالتزامن مع بطولة كأس الخليج العربيّ بنسخته الـ 25، المُقامة حاليًا في مُحافظة البصرة، في إطار دبلوماسيَّة رسميَّة داعمة للدبلوماسيَّة الرياضية سعياً في تعزيز علاقات العراق مع دول مجلس التعاون".وبحسب البيان، أشار المُشاركون إلى "الجُهُود التي بذلتها وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، وبالتعاون مع المُؤسسات الحكوميَّة والرياضيَّة في سبيل إنجاح البطولة، بما قامت به من إجراءات لتسهيل دخول الجماهير الرياضيَّة العربيَّة إلى العراق".وقد كان للكلمات والمُداخلات التي طرحت في الندوة الحوارية بالغ الأثر، ونتج عنها توصيات مُهمة. فالدبلوماسيَّة الرياضيَّة أصبحت حقلاً للقوة الناعمة، إذ يمكن أنَّ تسهم بشكل كبير في أدامة زخم العلاقات والمصالح المُشترَكة وتمثل دافعًا حقيقيًا لتحقيق التنمية والازدهار لعلاقات العراق مع أشقائه في دول الخليج العربيّ.