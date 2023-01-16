رئيس الجمهورية يغادر البلاد متوجها إلى سويسرا

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "عبد اللطيف رشيد غادر العراق متوجهاً الى دولة سويسرا".وأضاف، أن "الزيارة تأتي للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس".