الحلبوسي والشوابكة يبحثان تحضيرات مؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " الحلبوسي استقبل الأمينَ العام للاتحاد البرلماني العربي فايز علي الشوابكة".وأضاف، ان "خلال اللقاء جرى، التباحث حول أعمال وتحضيرات المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والذي تستضيفه العاصمة بغداد في 23 - 26 شباط المقبل".