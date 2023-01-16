السوداني يؤكد ضرورة إيقاف حرق الغاز المصاحب واستثماره

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس اجتماعاً ضمّ وزير النفط وعدداً من المسؤولين بالوزارة، خُصص لمتابعة سير العمل في تنفيذ المشاريع الستراتيجية النفطية".وشدد السوداني، على "أهمية المضي في المشاريع الخاصة بتوفير الماء لحقن الآبار النفطية المنتجة ورفع طاقتها الإنتاجية".وبحسب البيان، "شهد الاجتماع استعراضَ تقدّمِ العمل في مشاريع المُصاحب"، فيما أكد السوداني "ضرورة الإسراع بالوصول إلى مرحلة إيقاف الحرق واستثمار هذه الثروة، فضلاً عن تطوير آليات رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي".