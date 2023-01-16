مفوضية الانتخابات تخاطب البرلمان بشأن بديل الدليمي (وثيقة)

تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من مفوضية الانتخابات تتضمن اسم المرشح البديل عن النائب ليث الدليمي.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر، أمس الأحد، انهاء عضوية النائب ليث الدليمي، فيما اعتبر الاخير، استبعاده من البرلمان "تعسفياً"، ودعا إلى ردع "الديكتاتورية".

وأدناه نص الوثيقة..