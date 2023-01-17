مجلس النواب يؤجل جلسة اليوم الثلاثاء

السومرية نيوز – سياسة



قرر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة اليوم الثلاثاء الى يوم غد الأربعاء.

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب قرر تأجيل جلسة اليوم الثلاثاء الى غد الأربعاء".



وكان مجلس النواب، قد حدد يوم أمس الاثنين، موعد جلسته الاعتيادية خلال الفصل التشريعي الجديد، مبينا أن المجلس سيعقد جلسته اليوم الثلاثاء.