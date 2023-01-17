سروة عن السنة التشريعية الثانية: ستنتهي دون نتاج ونلتهي بتوزيع اللجان

السومرية نيوز – سياسة



انتقدت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، اليوم الثلاثاء، عمل مجلس النواب العراقي، فيما بينت ان حل المشاكل بحل البرلمان والانتخابات المبكرة.



وقالت عبد الواحد في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، "قضينا السنة الأولى من البرلمان بعركة الأغلبية والمحاصصة والمكون والاستحقاق الحكومي، وبعد تنازل الكتلة الصدرية انبثقت الحكومة التوافقية المحاصصاتية، والسنة الثانية يبدو أنها ستنتهي دون نتاج، ونلتهي بتوزيع اللجان، خصوصا اللجان أم الخبزة".

وأضافت، "حل مشاكلكم بحل البرلمان والانتخابات المبكرة".