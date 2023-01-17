السعودية: موقع العراق الجغرافي تجعل منه ركيزة مُهمة في المنطقة

السومرية نيوز – سياسة



بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مُناقشة الوضع الإقليميّ في منطقة الخليج والشرق الأوسط.



وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش اجتماعات المُنتدى الاقتصادي العالميّ دافوس"، مبينا انه "خلال اللقاء جرى بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى مُناقشة الوضع الإقليميّ في منطقة الخليج والشرق الأوسط".

وبحسب البيان، حسين استهل اللقاء بالتعبير عن عمق العلاقات بين العراق والمملكة العربيَّة السعوديَّة"، مُؤكِّداً "سعي العراق لتعزيز العلاقات الخليجيَّة عموماً والعراقيَّة-السعوديَّة بوجه أخص، لما لها من أهميَّة إستراتيجيَّة بالنسبة للعراق"، مُضيفاً أنَّ "العراق يسعى إلى استثمار الدبلوماسيَّة غير التقليدية في خليجي 25 الذي ينظم في مدينة البصرة حالياً كمُناسبة تجمع الأشقاء الخليجيين في العراق".

من جانبه، عبّر وزير الخارجيَّة السعوديّ عن شكره لإتاحة هذه الفرصة لغرض التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات العراقيَّة-السعوديَّة وآخر الأحداث الجاريَّة في المنطقة،

كما عبر عن "دعم المملكة العربيَّة السعوديَّة لجُهُود الحكومة العراقيَّة الراميَّة إلى تعزيز الديمقراطيَّة وإزدهار العراق"، مُؤكِّداً على أنَّ "موقع العراق الجغرافيّ والموارد المُتاحة تجعل منه ركيزة مُهمة في المنطقة ويعزز الدور الذي يمكن إنَّ تلعبه إقليميّاً"، مُشيراً إلى "وجوب العمل من أجل تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأنَّ الشركات السعوديَّة مُستعدة للاستثمار في الاقتصاد العراقيّ".