رشيد: نُشارك بمنتدى دافوس للتأكيد على أهمية أمن واستقرار العراق

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، ان مشاركته بمنتدى دافوس للتأكيد على أهمية ترسيخ أمن واستقرار العراق ودوره الحيوي.

وقال رشيد في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "نُشارك في منتدى دافوس للتأكيد على أهمية ترسيخ امن واستقرار العراق ودوره الحيوي في المنطقة والعالم".



وأضاف: "والعمل على شراكات اقتصادية تصب في مصلحة المواطنين واحتياجاتهم عبر المشاريع المهمة وتأهيل البنى التحتية الأساسية، والتنسيق لمواجهة التغيرات المناخية التي تواجه العراق والعالم اجمع".