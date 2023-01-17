ماكغورك للأعرجي: استقرار العراق هو استقرار للمنطقة والعالم

وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الأعرجي استقبل بمكتبه، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك، وتناول اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين العراق والولايات المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".وأكد الأعرجي "أهمية بقاء المجتمع الدولي متماسكا ضد الإرهاب بكل أشكاله"،مشيرا إلى أن "دعم حكومة محمد شياع السوداني مهم لنجاحها، لاسيما في ملفي الكهرباء والطاقة".وبين أن "الحكومة نجحت حتى الآن في تنفيذ برنامجها الحكومي وفق التوقيتات المحددة، وهي ماضية بالعمل على تنفيذ ماوعدت به في المنهاج الحكومي".من جانبه، أكد ماكغورك "دعم بلاده لحكومة السوداني، وإجراءاته منذ تسلمه مهام المسؤولية"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة، تدعم أولوية ملفي الخدمات والكهرباء، وانفتاح رئيس مجلس الوزراء على محيطه الإقليمي والدولي".واوضح ان "استقرار العراق هو استقرار للمنطقة والعالم"، مبينا أن "وجود القوات الأجنبية في العراق هو لتقديم الاستشارة والتدريب".