اجتماع لتحالف السيادة يناقش المستجدات السياسية

ناقش اجتماع لتحالف السيادة، الثلاثاء، المستجدات السياسية في العراق.

وقال مصدر من داخل الاجتماع في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الهيئة القيادية لتحالف السيادة عقدت اجتماعا لمناقشة المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر، الأحد (15 كانون الثاني 2023)، إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي، فيما اعتبر الأخير، استبعاده من البرلمان "تعسفياً"، ودعا إلى ردع "الديكتاتورية".