ائتلاف الوطنية يعلن انبثاق مشروع وطني جديد.. هذه أهدافه

وذكر المكتب الإعلامي لائتلاف الوطنية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قيادة ائتلاف الوطنية عقدت اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من الشخصيات السياسية الوطنية والأكاديمية والنقابية وشيوخ عشائر بالإضافة الى ممثلين عن المتظاهرين السلميين في مقر الائتلاف في بغداد".وأضاف، أن "الاجتماع بحث عدد من القضايا والملفات المدرجة على جدول الاعمال وفي مقدمتها تطورات الأوضاع على الساحة السياسية المحلية"، مبينا أن "المجتمعين أكدوا ان المرحلة القادمة ستشهدُ انبثاق مشروعٍ وطني هدفهُ تحقيق المواطنة وإرساء قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون".وأشار البيان الى، أن "الاجتماع ناقش أيضا المساعي الحثيثة للجنة التعديلات الدستورية التي بدأت العمل على هذا الامر منذ ما يقارب الثلاثة أشهر ومباحثاتها المستمرة مع القوى السياسية الأخرى حول مقترح التعديلات الدستورية ومناقشة آلية اعداد مؤتمر للحوار الوطني حول بعض فقرات الدستور في الفترة المقبلة بحضور قادة الكتل والتحالفات السياسية لمناقشة هذا المقترح وتمخض عن الاجتماع تشكيل لجنة تحضيرية للتهيئة والاعداد للمؤتمر".