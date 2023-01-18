الحكيم للسفير اللبناني: نجدد الحرص على استقرار لبنان ودعمها عربيا ودوليا

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تيار الحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الحكيم "جدد العزاء برحيل رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق حسين الحسيني خلال لقائه بالسفير اللبناني علي الحبحاب".وبحسب البيان، أكد الحكيم على "العلاقة الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين"، مبيناً انه "استمع إلى توضيح السفير حول مجمل الأوضاع في لبنان لاسيما ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي".وأشد رئيس تيار الحكمة بـ"توجهات الحكومة العراقية في دعم الدولة اللبنانية والعمل على تعميق علاقات البلدين عبر تسهيل حركة البضائع والمواطنين"، مجدداً "حرصه على استقرار الدولة اللبنانية ودعمها عربيا و دوليا".وأعرب الحكيم عن "تقديره لجهود شعب لبنان في احتضان أشقائه اللاجئين من مختلف دول الجوار العربي"، داعياً إلى "مساندة ودعم هذه الجهود عبر المنظمات الدولية والإقليمية".ورحب الحكيم بـ"تواجد الخبرات والاستثمارات اللبنانية في العراق"، مشيرا إلى "التوجه الحكومي العراقي في إحداث نهضة عمرانية وخدمية تلبي طموحات المواطن العراقي الكريم".