البرلمان يلغي قرارات تخص اللجان النيابية ويصوت على عدد منها

وقالت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب صوت على الغاء قرارات من الجلسات السابقة الخاصة بتوزيع النواب في اللجان النيابية الدائمة".وأضافت، ان "مجلس النواب صوت على اعضاء اللجنة المالية النيابية".وأشارت الدائرة الإعلامية الى ان مجلس النواب صوت أيضا على أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعلى اعضاء اللجنة القانونية النيابية".