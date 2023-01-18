البرلمان يلغي قرارات تخص اللجان النيابية ويصوت على عدد منها

وبينت ان "مجلس النواب صوت على أعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية".
وأوضحت الدائرة الإعلامية، ان "مجلس النواب صوت على اعضاء لجنة الخدمات والاعمار النيابية"، مبينة ان "مجلس النواب صوت أيضا على اعضاء لجنة العلاقات الخارجية".
ولفتت الى ان "مجلس النواب صوت على اعضاء لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية".
وقالت الدائرة الإعلامية، ان "مجلس النواب يُصوت على كل من اعضاء لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، واعضاء لجنة التخطيط الاستيراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، واعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابي، اعضاء لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية".
وأشارت الى ان "مجلس النواب صوت على اعضاء لجنة التربية النيابية، واعضاء لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية".
وأضافت الدائرة الإعلامية، ان مجلس النواب صوت على اعضاء لجنة النقل والاتصالات النيابية، واعضاء لجنة الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة في اقليم النيابية، واعضاء لجنة الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب النيابية".
وبينت ان "مجلس النواب صوت على اعضاء لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام النيابية، واعضاء لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية النيابية".
وأضافت الدائرة الإعلامية، ان "مجلس النواب صوت على اعضاء لجنة الشباب والرياضة النيابية، واعضاء لجنة الاوقاف والعشائر النيابية، واعضاء لجنة حقوق الانسان النيابية، واعضاء لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية".
واختتمت الدائرة الإعلامية، ان "مجلس النواب صوت على اعضاء لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، واعضاء لجنة الكهرباء النيابية، واعضاء لجنة النزاهة النيابية".