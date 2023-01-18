صوت عليها البرلمان اليوم.. السومرية تنشر أعضاء اللجان الدائمة

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة المالية، ضمت عطوان العطواني وفيصل النائلي ومعين الكاظمي وعدي عواد وثامر ذيبان وسعد توبي وفالح الساري ومصطفى خليل الكرعاوي ومصطفى سند ومحمد نوري عزيز وحسين مؤنس وعدنان الزرفي ومصطفى احمد عرسان وفلاح حسن زيدان ومضر الكروي واحمد مظهر الجبوري وهيثم الزهوان ومحاسن حمدون ومثنى السامرائي واخلاص الدليمي وخليل غازي حسن ونرمين معروف وجمال كوجر".فيما ضمت لجنة الامن والدفاع، "عباس الزاملي ومهدي تقي امرلي واحمد رحيم الموسوي وجواد البولاني ومحمد رسول وطالب اليساري ووعد محمود القدو وعلي حسن الساعدي وياسر اسكندر وتوت وحسين هاشم العامري وحيدر المحياوي وعلاوي نعمة وخالد سلطان ونايف الشمري وكريم يوسف ولطيف مصطفى واحمد مهند وخالد العبيدي وصكبان يوسف وعمر صالج عمر وبيدء خضر بهنام وهريم كمال خورشيد".أما اللجنة القانونية، فضمت "عارف الحمامي واحمد الفواز ومرتضى الساعدي وحميد الزاملي وعدنان فيحان ومحمد جاسم الخفاجي ورائد المالكي ومحمد عنوز واحمد عبدالله الجبوري وعبد الكريم عبطان وسارة الدليمي ويوسف السبعاوي وطلال الزوبعي وربيوار هادي وياركار محمود نصر الله وايمان عبد الرزاق واوميد محمد احمد ودارا حمه احمد".وكان في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، "بهاء النوري وضرغام المالكي ومهند الجزرجي وثناء الربيعي وانتصار حسن الجزائري زينب جمعة الموسوي وعلي شداد الجوارني وعدنان عاشور وعلي عبد الستار المشكور وباسم الغريباوي وعلاء صباح الحيدري وكاظم الطوبلي وعلي سعدون اللامي وهيبت الحلبوسي وعادل المحلاوي ومحمد فرمان الجبوري ومهيمن الحمداني ويحيى العيثاوي وشذى ياسين العزاوي وبشرى رجب القيسي ونهرو محمود عبدالقادر وصباح صبحي حيدر واسو فريدون علي".وتواجد في لجنة الخدمات والاعمار، "علاء سكر سرحان وباقر الساعدي وهمام علي التميمي ومديحة حسن الموسوي وثائر عبد الجليل وحسن سالم وحيدر علي شيخان وعلي جاسم وبرهان المعموري ومهدية اللامي وتقي ناصر الوائلي وداود عيدان دواد ومها الجنابي ومحمود خلف العبيدي وعائشة المساري وعدنان الجحيشي وخدر علي ومحما خليل وسرمد محمد رشيد وهبة جرجيس ونهال مرشد".أما لجنة العلاقات الخارجية، فقد ضمت "ياسر المالكي وكريم عليوي وعباس الجبوري وجبار الكناني وانسجام الغراوي وعامر الفايز وحيدر محمد السلامي وفاطمة مجيد العيساوي وشعلان جبار الكريم ووطبان جميل منصور ووصفي العاصي وفيان صبري ومحمد صديق محمد وديلان غفور صالح واريان عزيز احمد ومثنى امين".وشهدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، تواجد "علي المكصوصي ودعاء العقابي وامل عطية الناصري وياسر الحسيني وسردي نايف واحمد سليم الكناني وكاظم موسى الفياض ورقية النوري وحمد الموسوي وكاظم الشمري ونورس محمود الجبوري وطه ياسين المجمعي ومحمد نوري عبد ربه وسيبان عزيز وبريار رشيد وموفق حسين وسوران عمر ونايف خلف سيبه".وضمت لجنة الاستثمار والتنمية، "محمد راضي الزيادي وعلي يوسف الموسوي واسعد علي البزوني ويوسف سالم النوفلي وهيفاء حسين وحسين علي وحسين الزيرجاوي وحسنين قاسم ورياض كاظم وصائب الحجامي وسعدية العقابي وغزوان علي الغزي ومحسن شحو وسوزان منصور كاظم واحمد حميد شوقي وامانج محمود وفيان عبدالعزيز واسامة كريم".وأشار البيان، إلى أن "لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، ضمت علي الفياض وزينب التميمي وسعاد المالكي ومحمد كريم البلداوي ورحيمة الجبوري وابين سليم نوري وبدرية ابراهيم رشيد وغاندي عبد الكريم كسنزاني".وكان في لجنة الصحة البيئة، "خليجة وادي الجابري وموحان الساعدي وقحطان الموسوي وسهام الموسوي ومحاسن الدليمي وزينب الخزرجي وباسم خضير وثناء جاسب وعلاء كامل الركابي ووفاء حسين اللامي وكريم حسين علوي وازهار حميد الدليمي واسماء اسامة العاني ماجد خلف حمو وكيلان قادر علي ومقدام الجميلي وساهر عبدالله الجبوري".في لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، "عادل الركابي وفراس المسلماوي وحيدر محمد وياسين حسن طه ومزاحم الخياط واسماء كميش ومحمد قتيبة وياسين محمد ونهلة قادر محمد وبدرية حسين عزيز".وفي لجنة التربية، "جواد الغزالي ودنيا حيدر طارق ونداء حسن ماضي وسعاد الوائلي وعلي غركان وهدى السعيدي ونادية محمد العبودي وسالم العنبكي وزيتون الدليمي ومحمود حسين مطلك وزليخة الياس وطعمة عبدالله حمادي ونجوى حميد محمد وصباح حبيب قادر".وتواجد في لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، "جاسم علوان واحمد جواد ماضي ونازك مهدي ومنتهى عبد الوهاب ومنال حميد الموسوي وزينب رحيم وسهيلة مسلم الساعدي وامير كامل المعموري وحسين سعيد عرب ونهلة الفهداوي وبسمة محمد بسيم واحمد عبدالله محمد الجبوري ومنى محمد خلف واحلام رمضان فتاح وريبوار او رحمن وناهدة الدايني ونور نافع".وشهدت لجنة النقل والاتصالات، تواجد الأعضاء "عقيل الفتلاوي وفاطمة عباس فاضل وزهرة البجاري وطاهر البطاط وغسان العيداني وخالد القره غولي وزهير شهيد وعامر عبد الجبار وهيثم عبد الجبار فهد واكرم العسافي وابراهيم محمد قبو وكروان علي واسوان سالم الكلداني".أما لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم، فقد ضمت "محمد راضي الشمري واحمد صلال وجواد كظوم واحمد مجيد ويحيى المحمدي ولقمان الرشيدي وحامد القره غولي وشيروان جمال خضر ووزيرة احمد وكوردو عمر عبدالله".وجاء في لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، "حسين نعمة البطاط وضحى هاشم القصير وحسين مردان ووليد السهلاني وحسين اليساري وعبد الامير المياحي ورقية النوري ورحيم الجبوري ونهلة الفهداوي ووحدة الجميلي واحمد عبدالله الجبوري وشوان محمد رستم وجرو محمد شريف وحامد القره غولي".لجنة السياحة والثقافة والاثار والاعلام، ضمت "سامر توفيق الكناني وفلاح حسن الهلالي وحيدر المحياوي وعارف الحمامي وغزوان الغزي وسميعة الغلاب وهند محمد العباسي ومحمد اسماعيل عمر وجاي تيمور وفاروق حنا عتو ورفيق الصالحي".وسجلت لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، الأعضاء "فاطمة عباس ونازك مهدي ومحمد رسول وهاتف سهر صلبوخ وصلاح زيني وحسين سعيد عرب وبسمة بسيم ويوسف السبعاوي وشريف سليمان علي ورونزه زياد وسوران عمر سعيد وشيروان الدبرداني".لجنة الشباب والرياضة، ضمت "عادل الركابي وجبار الكناني وامير المعموري وسعاد جبار محمد ورائد حمدان المالكي وكريم حسن عليوي وعلاء سكر سرحان ومحمود خلف العبيدي واكرم العساف وجاي تيمور وسالم العنبكي وعقيل الفتلاوي وعامر عبد الجبار واسماء كمبش وبيدء خضر".وجاء في لجنة الاوقاف والعشائر، "محمد الصيهود وحيدر محمد وعلي فيصل الفياض واسعد البزوني وحسين اليساري وياسر الحسيني وحيدر كاظم المطيري وانسجام الغراوي ونداء حسن ماضي ومها الجنابي وطه المجمعي ومحمود المشهداني وعدنان برهان الجحيشي وشريف سليمان واحمد علي ومهند الخزرجي وموحان الساعدي ونهال الشمري وطعمة عبدالله وموفق شهاب ومحمد صديق وغريب احمد وجواد كظوم وهيبت الحلبوسي واسوان الكلداني".وجاء في لجنة حقوق الانسان، "ارشد الصالحي ونيسان زاير وفاطمة مجيد ووحدة الجميلي وخالد سلطان وجوان عبدالله عمر وفاروق حنا وحسين مردان وفيان دخيل وقحطان الموسوي".لجنة المرأة والاسرة والطفولة، ضمت "ابتسام الهلالي وسهام الموسوي وليلى مهدي وحنان الفتلاوي ومنال حمدي والموسوي وكفاح السوداني ونفوذ حسين ونورس الجبوري وشذى ياسين العزاوي وسناء اللهيبي وسارة الدليمي وازهار حميد الدليمي وناهدة الدايني واخلاص الدليمي وبدرية ابراهيم وفيان صبري وكردو عمر ورقية رحيم النوري وخليجة جواد وسروة عبد الواحد ودنيا عبد الجبار ومديحة الموسوي وسروة محمد رشيد وزينب الجياشي".لجنة الزراعة والمياه والاهوار، شهدت تواجد "حيدر محمد السلمان وثائر عبد الجبوري ورفيق الصالحي وابتسام الهلالي وفالح الخزعلي وعبد الهادي حسناوي وسناء اللهيبي وزوزان علي موفق وغريب احمد وحسين مردان".أما لجنة الكهرباء، فقد ضمت "انتصار الغريباوي وداخل راضي علي وحسين نعمة البطاط وعلا عودة وسهيلة السلطاني وفاطمة حسين المساعدي وهاتف سهر الساعدي وذكرى الروديني وكامل عنيد ونفوذ الموسوي وحسن الاسدي وخالد الدراجي واحمد رشيد السلماني ومنصور مرعيد وكافين سعيد محمد وسالم مطر العيساوي وهند العباسي".أخيراً، شهدت لجنة النزاهة، تواجد الأعضاء "عالية نصيف وحنان الفتلاوي وضحى القصير وباسم خشان وحميد الشبلاوي وغريب عسكر وعلي تركي المنصوري وعزيز المياحي وهادي السلامي وانتصار المالكي وسعود الساعدي واحمد طه الربيعي وفهد مشعان تركي وجليل عبد ومحمد فاضل الدليمي وعبد الرحيم جاسم الشمري وطالب المعماري وفيان دخيل سعيد وخالد سليم امين وسروة عبد الواحد قادر وكريم شكور محمد وزياد طارق الجنابي ودريد جميل ايشوع ورعد الدهلكي".