الاتحادية تحدد موعد النظر في الدعوى الخاصة بصرف مبالغ مالية لكردستان

السومرية نيوز – سياسة

حددت المحكمة الاتحادية، الخميس، موعداً لإصدار قرار بشأن الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء تتضمن الإيعاز بصرف مبالغ مالية لإقليم كردستان.





وقالت المحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "حددت يوم 25 /1 /2023 موعداً لصدور القرار في الدعوى (170/ اتحادية/2022) المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بخصوص القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والتي تتضمن الايعاز الى وزارة المالية بصرف مبالغ مالية الى اقليم كردستان".