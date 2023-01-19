وزير الداخلية يعلن امتلاء ملعب "جذع النخلة" في البصرة (صور)

السومرية نيوز – محليات



أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، اغلاق بوابات ملعب "جذع النخلة" بعد امتلاءه بالجماهير.



وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم اغلاق جميع بوابات ملعب "جذع النخلة" بعد امتلاءه بالجماهير"، مبينا، "لن نسمح لأي أحد بالدخول بعد إغلاق بوابات ملعب "جذع النخلة".

وتحشدت الجماهير العراقية منذ الصباح الباكر، امام أبواب ملعب "جذع النخلة" الذي يحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج بين منتخبنا الوطني العراقي ونظيره العماني والتي من المقرر اقامتها في تمام السابعة مساء اليوم.