العراق يدعو تركيا لتحقيق عاجل بشأن مقتل عائلة عراقية

وقال المتحدث بأسم الوزارة احمد الصحاف، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الخارجيَّة العراقيَّة تُعرِبُ عن تعازيها وخالص المواساة لعائلات المواطنين العراقيين الذي قُتِلوا في تركيا هذا اليوم، إثرَ تعرُّضِهم لإطلاق نار على عجلةٍ كانت تُقِلّهم".واضاف :" تدعو الوزارة، الجانب التركيّ لبذلِ الجُهُود لإجراءِ التحقيق بشكلٍ عاجل، وبالتعاون مع الجهات العراقيَّة المُختصَّة، للكشفِ عن ملابسات هذا الإعتداء وبيان أسبابه".