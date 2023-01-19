حمودي يهنئ باحراز العراق كأس خليجي 25

وقال حمودي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه " نبارك لمنتخبنا الوطني وأبناء العراق الفوز بكأس بطولة خليجي 25, الذي غمرنا بالفرحة وأعاد الاعتبار بقوة للرياضة الكروية العراقية، ولقدرات الدولة في تنظيم البطولات على مختلف المستويات".واضاف :"نحيي البصرة حكومة وشعبا على الاعداد الممتاز للبطولة، وكرم الضيافة، والروحية الأخوية الفريدة التي أذهلوا بها العالم، وجسدوا من خلالها القيم العراقية الأصيلة".وتابع:"سيبقى العراق بلد الانتصارات، شامخا، عزيزا، كريما، بكل أبنائه الغيارى المخلصين".وتوج المنتخب العراقي، اليوم الخميس، بلقب بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين المقامة في البصرة بعد تغلبه على نظيره العماني بثلاثة اهداف مقابل هدفين.