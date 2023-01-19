علاوي يهنئ العراق باللقب الخليجي

وقال علاوي في تغريدة له عبر تويتر تابعتها، السومرية نيوز، :"أتوجه بخالص التهنئة لكُل العراقيين بفوز مُنتخبنا الوطني لكرة القدم وحصوله على كأس بطولة خليجي 25 المُقامة في ملاعب البصرة الفيحاء".واضاف :"أهنئ أبطال مُنتخبنا وجهازهُم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وإدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين".وتابع :"لقد أثبتَ أبنائي اللاعبون أنَّ العراقي قادر على صنع المُستحيل، وتحدي أي صعب، والوصول إلى هدفهِ بتوفيق الله".