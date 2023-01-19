الحسناوي يهنئ الشعب العراقي بلقب خليجي 25

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " وزير الصحة يهنئ الشعب العراقي بفوز المنتخب الوطني، ويدعو الى عدم اطلاق العيارات النارية حفاظا على ارواح المواطنين".واضافت ان " الحسناوي يثمن جهود ملاكاتنا الطبية والصحية والاسعاف الفوري التي ساندت منتخبنا الوطني وقدمت افضل الخدمات الصحية للمشاركين والوافدين والمشجعين لخليجي 25".