الحكيم يطالب بالكشف عن الجهات الداعمة والمستفيدة من أزمة الدولار والفساد

السومرية نيوز – سياسة



طالب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الجمعة، بالكشف عن الجهات الداعمة والمستفيدة من أزمة الدولار والفساد"، فيما بين الأسباب وراه دعمه لحكومة السوداني.



وقال الحكيم في كلمة بمناسبة يوم الشهيد العراقي، "أهم أسباب دعمنا ومساندتنا لإجراءات الحكومة الحالية رغم عدم مشاركتنا فيها.. هو إيماننا بضرورة دعم المسار السياسي وعدم السماح بضياع جهود الوحدة والتكامل الوطني"، مبينا، "إننا مع تدين السياسة لا مع تسييس الدين".

وأضاف، "الحكومة الجديدة برئاسة السوداني قد انطلقت بخطوات واثقة وفاعلة وميدانية باتجاه تنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزراي وفق توقيتات زمنية معلومة، ونلمس في أخينا السوداني الإرادة والنية الصادقة لتحقيق المزيد من الإصلاحات البنيوية في المجالات الإدارية والخدمية والأمنية والاقتصادية والمالية الضرورية ونؤكد دعمنا لهذه الخطوات آملين استمرارها بذات القوة التي بدأت بها لتدشين مرحلة جديدة ومستقرة من مراحل بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة".

وتابع، "نجدد دعمنا لهذه الحكومة.. وسنعمل على مساندتها لإنجاح مهمتها حتى ونحن خارج التشكيلة الحكومية.. فدعمنا لبرنامج الحكومة لا يرتبط بتمثيلنا الحكومي فيها، وإنما عقدنا معها هو عقد المواطن الداعم والساند والمراقب".

وأوضح، "نؤكد دعمنا ومساندتنا لكل اجراء سياسي او حكومي يصب في استقرار البلد ويعزز فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويعمل على مواجهة بطالة الشباب بحلول واقعية ملموسة، فلا بناء ولا استثمار ولا اقتصاد يليق بوطننا وشعبنا من دون استقرار سياسي أولاً، ولا يمكن لأي حكومة أن تنجح بلا دعم سياسي حقيقي يساند مواقفها الصحيحة ويساعدها على تقويم المسارات المطلوبة".