شخصيات حكومية وسياسية تصل مكتب الحكيم

وقال مراسل السومرية، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وكذلك رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، بالإضافة الى شخصيات أخرى وصلوا الى مكتب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم".وأضاف، ان "حضور الشخصيات السياسية والحكومية جاء بمناسبة الحفل التأبيني الرسمي بيوم الشهيد العراقي".