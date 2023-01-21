رئيس مجلس القضاء: أي مناسبة تقترن بالشهداء لها وقع خاص عند العراقيين

وقال زيدان في كلمة بمناسبة ذكرى استشهاد محمد باقر الحكيم، تابعتها السومرية نيوز، إن "السيد محمد باقر الحكيم أمضى حياته في سبيل الوطن".وأضاف رئيس مجلس القضاء، ان "أي مناسبة تقترن باسم الشهداء لها وقع خاص عند أبناء العراق".وتابع زيدان، أن "دماء الشهداء ستبقى تروي شجرة العراق".