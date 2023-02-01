نواب يقاضون الحلبوسي لإلغاء عضوية نائب في لجنة النزاهة (وثيقة)

السومرية نيوز – سياسة



عمد أعضاء في مجلس النواب، على رفع دعوة قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وذلك بعد إلغاء عضوية نائب في لجنة النزاهة النيابية.



وبحسب وثيقة صادرة من وكيل المدعين، فان "كل من النائب دريد جميل ايشوع، باسم خزعل خشان، وهادي حسن مريهج، قدموا دعوة قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لإلغاء عضوية نائب من لجنة النزاهة".



الوثيقة ادناه: