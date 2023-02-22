لجنة الاقتصاد تستضيف محافظ البنك المركزي لمناقشة اسعار صرف الدولار

وقال مراسلنا، إن "لجنة الاقتصاد والصناعة والاستثمار النيابية، استضافت محافظ البنك المركزي علي العلاق لمناقشة سعر صرف الدولار واستقرار السوق".وأضاف، أن "اللجنة بحثت أيضا نتائج زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن إضافة إلى عدد من الملفات الأخرى".