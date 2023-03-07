تفاصيل لقاء السوداني مع وزير الدفاع الأمريكي

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والوفد المرافق له، إذ جرى خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وأداء القوات الأمنية العراقية في مكافحة الارهاب، وملاحقة عصابات داعش الإرهابية".وأكد رئيس مجلس الوزراء، "خلال اللقاء حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتوطيدها، على مختلف المستويات والصعد".وأشار السوداني، الى "نهج الحكومة في اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي تستند الى المصالح المشتركة واحترام السيادة، واكد أن استقرار العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها، مشيرا الى دور العراق في تقريب وجهات النظر وخفض التوترات بالمنطقة".من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي التزام، "بلاده بدعم استقرار العراق، والتطلع الى ترسيخ العلاقات بين البلدين وتنمية شراكاتهما في مختلف المجالات".