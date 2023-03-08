السوداني: نؤكد مضيّ حكومتنا لتمكين المرأة ومساعدتها لتأخذ دورها كاملاً

السومرية نيوز - سياسة



أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مضي الحكومة لتمكين المرأة ومساعدتها لتأخذ دورها كاملاً.



وقال السوداني في تغريدة على تويتر، "تحية إكبار إلى المرأة العراقية، المضحية، صانعة الحياة وأفراحها، مبارك لكل النساء في عيدهنّ العالمي".



واضاف "نؤكد مضيّ حكومتنا لتمكين المرأة ومساعدتها لتأخذ دورها كاملاً في كل المجالات، ومن أجل ذلك أقرّ مجلس الوزراء يوم أمس الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023- 2030)".