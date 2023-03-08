رئيس الجمهورية يؤكد أهمية دور القوات المسلحة في حفظ وترسيخ الأمن

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حضر رئيس الجمهورية فعاليات دورة الدفاع الوطني الرقم/25 التي نظمتها جامعة الدفاع للدراسات العسكرية - كلية الدفاع الوطني".وأضاف: "ألقى رئيس الجمهورية محاضرة عن (دور رئاسة الجمهورية في حماية الدستور واستقلال وسيادة الدولة)، استهلها بالتأكيد على الأمن والاستقرار السائدين حاليا في بغداد والمدن الأخرى، مشيرا إلى أهمية دور القوات المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها في حفظ وترسيخ الأمن".وتسلم السيد الرئيس بحسب البيان من كل من "رئيس الجامعة وعميد الكلية درعي الجامعة والكلية تقديرا وتثمنيا لدعمه واهتمامه بأنشطة الجامعة والكلية، كما دوّن رئيس الجمهورية كلمتين في سجلي الجامعة والكلية أشاد بهما بالجهود المتميزة للجامعة والكلية في تطوير وتنمية قدرات ومؤهلات الضباط، ومعبرا عن سعادته بالزيارة وحضور فعاليات دورة الدفاع الوطني الرقم/25".