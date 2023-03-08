العراق وفرنسا يبحثان تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون بين البلدين

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في مُستهل اللقاء نقل السفير تحيات الرئيس الفرنسي إلى الرئيس وتمنياته للشعب العراقي بدوام التقدم والازدهار، فيما حمّل رئيس الجمهورية السفير شوفالييه تحياته وتمنياته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون وللشعب الفرنسي المزيد من التطور والرخاء".وأكد الرئيس بحسب البيان على "ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون بين البلدين وبما يخدم المصالح العليا للشعبين الصديقين ".واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء، بحث ملف المياه وسبل معالجة النقص نتيجة الجفاف والتغير المناخي، إضافة إلى قلة إطلاقات المياه من دول المنبع لنهري دجلة والفرات، وضرورة الوصول إلى اتفاق مع الدول المجاورة بشأن الحصول على حصة مائية عادلة، وتحسين إدارة المياه في البلد".وأشار الرئيس إلى أن "الحكومة وضعت برنامجا طموحا لإرساء الأمن والاستقرار والارتقاء بواقع الخدمات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة"، لافتا إلى أن "الجهود تبذل لإقرار الموازنة العامة وبما يحقق آمال العراقيين في العيش الرغيد".بدوره، جدد السفير شوفالييه "موقف بلاده المساند للعراق، وسعيها لتعزيز علاقات التعاون المشترك"، مؤكداً حرص فرنسا على دعم جهود العراق لترسيخ الأمن والاستقرار".