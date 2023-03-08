زيدان وبارزاني يبحثان معالجة الاشكاليات ضمن الاطر الدستورية والقانونية

وقال إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود بارزاني خلال زيارته الى اقليم كردستان".وأضاف: "تم بحث دور القضاء في الحفاظ على الاستقرار والامن المجتمعي ومعالجة الاشكاليات ضمن الاطر الدستورية والقانونية".