السوداني ورئيسي يبحثان تعزيز التعاون والشراكة

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي سبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات.

وقال مكتب السوداني في بيان، "تلقى رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، جرى خلاله التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين".



كما شهد الاتصال بحسب البيان "تبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، والبحث في سبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات، والتنسيق إزاء التحديات المشتركة التي تمرّ بها المنطقة، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، وتدعيم الأمن والاستقرار".