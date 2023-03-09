رئيس الجمهورية: الحكومة جادة في حل المسائل والقضايا وحماية حقوق الأقليات

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، في قصر بغداد، وفد منظمة أفق للتنمية البشرية، حيث أشار الرئيس إلى أن العراق بلد الجميع ويضم مكونات أصيلة ولها تاريخ مشرف في الحفاظ على الهوية الوطنية"، مؤكدا أن "الجميع متساوون بالمواطنة وبالحقوق والواجبات".وأضاف رئيس الجمهورية أن "العراق عانى سابقا أمنيا وسياسيا واجتماعيا كما عانى من الإرهاب الداعشي، والجهود تبذل الآن من أجل تجاوز آثاره الاجتماعية والنفسية وخلق بيئة ملائمة يحقق فيها العراقيون تطلعاتهم. كما أشار إلى أن "الحكومة جادة في حل المسائل والقضايا وحماية حقوق الأقليات وفق القانون والدستور".ولفت إلى أن "الحكومة وضعت برنامجا طموحا يهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الذي يتمتع به العراق اليوم، وتأهيل البنى التحتية وبناء والمستشفيات والمدارس ودور العبادة والمشاريع الأخرى".وعبّر أعضاء الوفد عن تطلعهم لإرساء قواعد السلم المجتمعي من خلال الوعي بإدارة المجتمع والعيش المشترك الحقيقي مع احتفاظ الجميع بخصوصياتهم، بحسب البيان.كما أكد الوفد حرصه على تثبيت الهوية الثقافية"، مثمنا اهتمام ودعم رئيس الجمهورية بموضوعة الأقليات العراقية"، ومعبرا عن "رغبته بتبني فخامته لأفكارهم باعتباره أباً لكل العراقيين".