العراق والمغرب يبحثان التجربة المغربية في إطار أتمتة الإجراءات القضائية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "إستقبل، صباح اليوم الخميس، رئيس مجلس وزراء العدل العرب وزير العدل في المملكة المغربية عبد اللطيف وهبي والوفد المرافق له".وأضاف البيان، ان "اللقاء شهد البحث في مجمل روابط التعاون بين العراق والمغرب، ومجريات التحضير لاستضافة العاصمة بغداد جلسات الدورة (39) لوزراء العدل العرب".ونقل الوزير المغربي إلى السوداني، تحيات العاهل المغربي، جلالة الملك محمد السادس، ورغبة الحكومة المغربية في تعميق العلاقات وتفعيلها بين البلدين الشقيقين، ودعم المغرب لاستضافة العراق نشاطات مجلس وزراء العدل العرب.وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، "أهمية تعزيز الشراكة وتوطيد التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي، والاستفادة من التجربة المغربية في إطار أتمتة الإجراءات القضائية وتبسيطها، فضلاً عن البرامج المشتركة في التدريب وتبادل المعلومات في الجانب الأمني".