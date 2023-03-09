مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

السومرية نيوز – سياسة



أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الخميس، عن تأجيل عقد جلسة البرلمان نصف ساعة.





وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "البرلمان اجل انعقاد جلسته نصف ساعة".